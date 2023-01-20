В Саратовской области сотрудница ИК допустила убийство заключенного и попала под суд, о чем сообщает Красноармейский городской суд.

17 января 2023 года в отношении сотрудницы исправительного учреждения, вынесен приговор за халатное отношение к исполнению служебных обязанностей.

Осужденная Н. была назначена на должность оператора группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения. В январе 2022 года, она самовольно покинула пост оператора видеонаблюдения на территории колонии.

Во время отсутствия нарушительницы один из заключенных погиб по вине других сидельцев.

Суд признал Н. виновной и с учетом всех обстоятельств назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.

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