В Саратовской области трое рабочих получили травмы при ремонте сушилки-гранулятора

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Быков Острог Балаковского района Саратовской области трое рабочих получили травмы на производстве, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Как рассказали следователи, 18 января слесарь вместе с двумя другими сотрудниками предприятия залезли внутрь барабана-гранулятора для его ремонта. Сушилка была отключена для работ, но кто-то из находящихся на производстве запустил механизм. Трое рабочих получили травмы и были госпитализированы. Вред здоровью одного из пострадавших оценивается как тяжелый.

Заведено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью людей. Пока обвинения никому не были предъявлены.

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