В Энгельсе премиальный японский автомобиль насмерть сбил 72-летнюю женщину

Сегодня утром, 20 января, в Энгельсе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по области.

По данным дорожной полиции, в 11:15 на улице Саратовская у пожарной части 44-летняя женщина на автомобиле Infiniti насмерть задавила 72-летнюю покровчанку.

В Госавтоинспекции не уточнили, кто являлся нарушителем ПДД.

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