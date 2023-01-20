Саратовские инспекторы предупреждают рыбаков об опасности выхода на лед

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсском районе инспекторы ГИМС Главного Управления МЧС России предупреждали рыбаков о мерах предосторожности перед выходом на лед.

В связи с тем, что морозы ушли и впереди потепление, лед на акватории стал тоньше и опаснее. Есть промоины в камышах, рядом с берегом и в местах, где сильное течение. По словам сотрудников, рыбаков это, конечно, не пугает. Выходят, рискуют жизнью ради улова.

У каждого своя причина выйти зимой на лед. Для одних – способ заработка, для других – приятное времяпровождение. Зачастую рыбаки пренебрегают правилами безопасности на зимних водоемах. Сотрудники ГИМС совместно с администрацией провели профилактический рейд в Энгельсском районе, напомнив рыбакам о мерах безопасности.

Перед выходом на лед обязательно нужно зарядить телефон, иметь при себе средства безопасности, такие как пешня, спасательный жилет, а также шнур длиной 10-15 метров.

Опасно ездить на рыбалку одному.

Передвигаться же по льду нужно только в светлое время суток.

Многие из рыбаков видели лично, к чему может привести игнорирование, казалось бы, элементарных правил - комментируют в телеграмм канале «МЧС Саратов».

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