фото: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачевскому району

В Пугачеве из-за неисправности сгорела «Лада Приора» . Об этом сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачевскому району.

Сегодня, 20 января, в Пугачеве Саратовской области загорелся легковой автомобиль, оставленный хозяином без присмотра.

Инцидент произошел в утренние часы. Салон «Лады приоры» был практически полностью уничтожен огнем. На момент возникновения пожара машина была заведена. Предполагаемой причиной возгорания послужила неисправность электрооборудования.

— МЧС России обращается к гражданам - не оставляйте заведенное транспортное средство без присмотра и следите за состоянием оборудования и электроприборов в автомобилях, — добавили в ведомстве.

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