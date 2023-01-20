Мэрия Саратова заплатила 700 тысяч за моральный вред местной жительнице. Об этом вчера, 19 января, сообщили в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции.

16 ноября 2020 года женщина, выходя из трамвая на остановке «школа № 108», поскользнулась и упала. Пострадавшую увезли в больницу, где установлено, что здоровью был причинен тяжкий вред, после чего, в мае 2021 году женщине установили бессрочно lll группу инвалидности.

Женщина, ведущая активный образ жизни до травмы, вынуждена жить вместе с дочерью и передвигается исключительно на ходунках.

Саратовчанка обратилась в суд с иском к администрации МО «Город Саратов» о компенсации морального вреда. В июне 2022 года суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, постановив о выплате в пользу пострадавшей 250 тысяч рублей, с чем она не согласились и потребовала увеличить сумму, обратившись в областной суд. Апелляционным определением Саратовского областного суда от 27 сентября 2022 года решение суда первой инстанции изменено, размер компенсации морального вреда увеличен до 700 000 руб.

Кассационную жалобу мэрии суд не удовлетворил.

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