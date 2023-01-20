В Саратове объявлены торги по поиску подрядчика для долгостроя в Юбилейном

В Саратове объявлены торги по поиску подрядчика, который в 2023 году закончил бы строительство проблемного дома на улице Менякина. Долгострой (строительный адрес жилой дом № 2, Новосоколовогорский жилой район) остался в наследство от «Стройкомплекса-2002». Извещение об этом опубликовано на портале госзакупок.

Сейчас владельцем недостроенного дома и земли под ним является публично-правовая компания «Фонд развития территорий». В прошлом году фонд начал достройку домов, которыми владеет. В частности, активно идет строительство дома в поселке Комсомольский. Торги так же объявлены и по другим объектам. Всего планируется достроить более двух десятков долгостроев в Саратове и один — в Энгельсе.

За достройку многоэтажки фонд готов заплатить 506 миллионов рублей. Общая площадь квартир будет чуть более 15 тысяч кв. м. Всего в доме планируется достроить 296 квартир (153 однокомнатные, 43 двухкомнатные, 100 трехкомнатных).

Итоги торгов подведут 9 февраля. Завершить строительство застройщик должен в течение 8 месяцев.

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