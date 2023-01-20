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НовостиОбщество20 января 2023 8:21

Черепахи, рыбки и попугаи помогают энгельсским пенсионерам в реабилитации

Энгельсский дом-интернат помогает пенсионерам с помощью зоотерапии
Наталия Калинина
Фото: Министерство труда и социальной защиты области

Фото: Министерство труда и социальной защиты области

Красноухие черепахи, рыбки и попугаи помогают энгельсским пенсионерам в реабилитации, о чем рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.

Энгельсский дом-интернат помогает пенсионерам с помощью зоотерапии. В оздоровительном центре «Гармония» установлены 13 аквариумов с экзотическими рыбками, за которыми ухаживают проживающие.

В «живом» уголке одного из корпусов содержатся три красноухие черепашки. Мальчиков зовут Мишка и Федор, а девочка назвали Сонькой. В центре также содержаться попугаи.

Красноухая черепаха

Красноухая черепаха

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