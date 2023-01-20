Саратовец обманул троих жительниц, желающих приобрести билеты на представления и концерты. Об этом сообщает управление МВД России по городу Саратову.

По информации ведомства, 16 января в полицию обратилась жительница Волжского района. С ее слов, в октябре прошлого года в одной из групп в мессенджере увидела объявление о представлении в цирке, которое ее заинтересовало. На ее сообщение ответил неизвестный и предложением продать ей билеты, которые можно забрать в кассе. Саратовчанка согласилась и перевела 8 400 рублей. Придя в кассу и не обнаружив билеты, потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Аналогичные заявления ранее поступали от ещё двух жительниц Волжского района. Одна из них — 38-летняя женщина — в сентябре прошлого года перевела неизвестному пять тысяч рублей. Другая — 28-летняя жительница Саратова — перевела незнакомцу в ноябре девять тысяч рублей.

В ходе розыскных мероприятий в отдел доставили ранее уже ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 41-летнего мужчину, который признался в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские устанавливают причастность горожанина к совершению аналогичных преступлений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.