Житель Подмосковья заказал в Саратове проститутку и лишился денег. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

45-летний житель Московской области заявил в полицию о факте мошенничества. По словам мужчины, 18 января, будучи в командировке в Саратове, он решил воспользоваться интим-услугами. Позвонив по телефону, указанному на одном из сайтов, он узнал от неизвестной, что для вызова жрицы любви необходимо оплатить 17 400 рублей. Скучающий мужчина перевел деньги, но никого не дождался.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».