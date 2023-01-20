В Саратове 21 января пройдет ярмарка на Театральной площади

На ярмарке
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В субботу, 21 января, в Саратове пройдет ярмарка на Театральной площади, о чем сообщает городская администрация.
Саратовцев ждет традиционная ярмарка «выходного дня».
На ярмарке можно будет купить овощи и фрукты, мед, крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, сахар, растительное масло, мясо разных видов, а также сувениры и товары народного промысла.
Ярмарка открыта с 8:00 до 15:00.
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