В Саратове 21 января пройдет ярмарка на Театральной площади

На ярмарке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 21 января, в Саратове пройдет ярмарка на Театральной площади, о чем сообщает городская администрация.

Саратовцев ждет традиционная ярмарка «выходного дня».

На ярмарке можно будет купить овощи и фрукты, мед, крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, сахар, растительное масло, мясо разных видов, а также сувениры и товары народного промысла.

Ярмарка открыта с 8:00 до 15:00.

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