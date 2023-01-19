Алексей Петаев: из областной собственности в федеральную передано более 1,5 тысячи дорог

В научно-информационном центр СГТУ 19 января прошла всероссийская конференция по повышению качества программы дорожных работ. В ней приняли участие генеральный директор ассоциации РАДОР Игорь Старыгин, министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев, а также представители Федерального дорожного агентства, ФАУ «РОСДОРНИИ», ФКУ «Росдортехнология», Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, ФКУ «Нижне-Волжское», Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, СГТУ имени Гагарина, представители дорожно-транспортной отрасли из 33 субъектов РФ.

Игорь Старыгин рассказал о том, что ассоциация "РАДОР" объединяет территориальные органы управления дорожного хозяйства всех субъектов РФ.

- Главная задача в субъектах - это реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он реализуется уже 4 года. Задача поставлена до конца 2024 года достигнуть как минимум показателя доли нормативного состояния 50%. К сожалению, на старте проекта не все субъекты находились в равной степени по этому показателю. Например, Саратовская область стартовала с 9%, сегодня уже 30% и есть основания полагать, что к концу первого этапа нацпроекта необходимый показатель будет достигнут, - заявил он.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев озвучил в своем докладе, что с января 2018 года из областной собственности в федеральную передано более 1,5 тысячи дорог, а из муниципальной - порядка 250. Он констатировал, что за прошедший год в Саратовской области 117 участков дорог приведены в нормативное состояние. Общая их протяженность составила 678 км. Также отремонтировано 8 искусственных сооружений дорожно-транспортной отрасли и 2 моста. Закончено строительство путепроводов в поселках Татищево и Жасминный. По его словам, финансирование дорожно-транспортной отрасли в 2023 году составит 9,3 миллиарда рублей.

Отвечая на вопрос о развитии дорожной отрасли в России, Игорь Старыгин обозначил большую роль качества образования.

- Наука должна способствовать развитию отрасли. Мы бы очень хотели о государства, предприятий разных форм собственности и дорожной отрасли дополнительных заказов на специальную подготовку кадрового резерва. Как вчера заметил Президент, дорожное строительство сегодня - это драйвер социально-экономического развития любого государства. И мы хотели бы эти кадры готовить на новом оборудовании и современных технологиях, чтобы ребята выходили из университетов и их не надо было еще раз переучивать, - заявил он.

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