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НовостиОбщество20 января 2023 7:20

В Балаково поднимутся цены на проезд в общественном транспорте

С 1 февраля проезд в автобусе будет стоить 30 рублей
Евгений Бадиков

В Балаково поднимутся цены на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев.

Вслед за Саратовом, Балаково готовится поднять цены на проезд в общественном транспорте. Речь идет о единственном автобусном маршруте города атомщиков - номер 15.В ходе общения с журналистами, о грядущих переменах сообщил глава района Сергей Грачёв. Он уточнил, что с 1 февраля стоимость проезда повысится до 30 рублей. Проезд по безналичному расчету будет стоить 27 рублей.

Глава района рассказал и том, что в начале мая стоит ждать повышения цены проезда на троллейбусе.