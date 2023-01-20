Балаковец скончался спустя день после драки с товарищем

В Балаково 32 летний мужчина подозревается в убийстве человека, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Утром, 15 января, к 32-летнему местному жителю в квартиру на улице Факел Социализма пришел 51-летний знакомый. Во время встречи у мужчин возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов кулаком своему оппоненту. После драки пострадавший ушел домой, но, в результате полученных травм, на следующий день он скончался.

На нападавшего возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина задержан. Следователи добавили, что ранее у балаковца уже были проблемы с законом.