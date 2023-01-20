фото: Администрация Новоузенского района

В ходе СВО погиб доброволец из Новоузенского района. Об этом сообщает районная администрация.

В ходе специальной военной операции РФ на Украине при исполнении боевого задания погиб 32-летний Абдулов Альбек Бактгереевич, чье детство прошло на хуторе Первомайский Новоузенского района. Альбек работал в ЗАО «Дюрское». Односельчане отзывались о нем как о добром, трудолюбивом, отзывчивым парне.

— Не боялся никакой работы, обладал богатырской силой, — характеризуют его знакомые.

На фронт он отправился добровольцем в сентябре 2022 года. Погиб Абдулов 13 декабря в районе города Артемовск(Бахмут).

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