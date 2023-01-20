20 января в Саратовской области зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00 20 января общее количество заболевших в области с начала пандемии составило 302 737 человек. Выздоровели 296 230 человек, из них 15 — за последние сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 37, Балаковском, Энгельсском районах — по 7, Вольском — 5.

У шестерых заболевших выявили пневмонию, еще у 61 пациента — признаки ОРВИ