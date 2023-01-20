В Заводском районе Саратова мужчина выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП-Саратов".

Вчера вечером, 19 января, в Заводском районе города, рядом с домом по улице Огородной было обнаружено тело мужчины, предположительно он выпал из окна дома. Личность и возраст устанавливается.

- Травмы, характерные для падения с высоты. Смерть наступила до прибытия медиков,- уточнили в минздраве.

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