В Заводском районе Саратова мужчина выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП-Саратов".
Вчера вечером, 19 января, в Заводском районе города, рядом с домом по улице Огородной было обнаружено тело мужчины, предположительно он выпал из окна дома. Личность и возраст устанавливается.
- Травмы, характерные для падения с высоты. Смерть наступила до прибытия медиков,- уточнили в минздраве.
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