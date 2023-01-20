В пятницу, 20 января, жителей Саратова ждет ясное и морозное утро, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -12 с утра до -6 градусов днем. По ощущениям на улице от -18 градусов до -11. Небо весь день будет ясным. Дует слабый ветер южной четверти, отдельные порывы которого достигают 8 м/с.

В Саратовской области будет переменная облачность. В отдельных районах в Правобережье с утра выпадет слабый мокрый снег, гололед. Местами будет туман и изморозь. Ветер дует юго-восточный, со скоростью 4 - 9 м/с и отдельными порывами до 14 м/с.. Температура утром колеблется от -15 до -20 градусов, а в отдельных районах в Правобережье от -8 до -13 градусов. Днем столбик термометра показывает от -2 до -7 градусов, местами в Правобережье до -12 градусов.