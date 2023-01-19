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НовостиОбщество19 января 2023 16:58

ГУ МЧС предупредило о морозах до -20 градусов в Саратовской области

Наталия Калинина
Смог над городом.

Смог над городом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ГУ МЧС по региону предупредило о морозах до -20 градусов в Саратовской области, которые наступят завтра, 20 января.

В Саратовской области ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах в Правобережье выпадет слабый мокрый снег, на дорогах будет гололед с толщиной покрытия 6 мм. Днем существенных осадков не ожидается.

Местами по региону будет туман с видимостью 500-1000 метров, а также изморозь. Ночью похолодает: от -15 до -20 градусов, местами в Правобережье от -8 до -13 градусов.