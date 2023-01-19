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НовостиПроисшествия19 января 2023 15:00

В Ленинском районе Саратова рабочий получил тяжелые травмы при обращении с погрузчиком

Роман Хвалин
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сегодня, 19 января, в Ленинском районе Саратова рабочий получил серьезную травму на производстве, сообщили в региональном СУ СКР.

Предварительно, рабочий с помощью погрузчика хотел поднять пустую тару по пандусу из бетона. Погрузчик слетел с пандуса, и водитель вылетел из кабины – спецтехника свалилась на него. Рабочего доставили в больницу с тяжелыми повреждениями, следователи ведут проверку.

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