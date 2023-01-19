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НовостиПроисшествия19 января 2023 14:47

В Балаково 51-летний мужчина умер на следующий день после драки

Роман Хвалин
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балаково арестован подозреваемый в убийстве приятеля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Предварительно, 15 января к 32-летнему балаковцу в квартиру на улице Факел Социализма пришел знакомец, которому исполнился 51 год. В ходе общения мужчины повздорили, младший ударил своего гостя и старшего товарища не менее шести раз.

После этого 51-летний мужчина вернулся домой, где умер на следующий день. Заведено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, закончившегося смертью потерпевшего. 32-летний житель региона арестован, ранее он уже нарушал закон и был неоднократно судим.

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