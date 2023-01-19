Роман Бусаргин рассказал об открытии беседок и обустройстве родников на Кумысной поляне

Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале рассказал о планах по благоустройству природного парка Кумысная поляна.

Так, в этом году в центре «Кумыски» появится 10 беседок. Их установят возле тропы, ведущей от центра парка в Татарскому роднику.

Безымянный же родник у дома Шелковичная, 200 будет благоустроен.

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