фото: тг-канал Пул Z 64

Саратовские аграрии в уборочную кампанию 2022 года собрали 7 миллионов тонн зерна. Рекордные цифры зафиксировал Саратовстат.

В 2022 году в Саратовской области был собран рекордный урожай. По большей части — 71 процент от общего объема урожая составляет пшеница — 5 миллионов тонн. Максимальных показателей удалось добиться и от подсолнечника — 2,271 млн тонн, что

на 110 тысяч тонн больше, чем предыдущий наивысший результат

По поручению Минсельхоза России в Саратовской области в 2022 году также на треть увеличили посевные площади сои, что позволило собрать 58,8 тысячи тонн урожая.

— Слова уважения и благодарности труженикам. Добиться такого результата в сложных климатических условиях крайне тяжело. Наши аграрии проводят качественную селекционную работу, умеют адаптироваться и являются специалистами самого высокого уровня. Также огромную поддержку оказывает Министерство сельского хозяйства РФ, - отметил губернатор Роман Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.