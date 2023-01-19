фото: тг-канал Пул Z 64
Саратовские аграрии в уборочную кампанию 2022 года собрали 7 миллионов тонн зерна. Рекордные цифры зафиксировал Саратовстат.
В 2022 году в Саратовской области был собран рекордный урожай. По большей части — 71 процент от общего объема урожая составляет пшеница — 5 миллионов тонн. Максимальных показателей удалось добиться и от подсолнечника — 2,271 млн тонн, что
на 110 тысяч тонн больше, чем предыдущий наивысший результат
По поручению Минсельхоза России в Саратовской области в 2022 году также на треть увеличили посевные площади сои, что позволило собрать 58,8 тысячи тонн урожая.
— Слова уважения и благодарности труженикам. Добиться такого результата в сложных климатических условиях крайне тяжело. Наши аграрии проводят качественную селекционную работу, умеют адаптироваться и являются специалистами самого высокого уровня. Также огромную поддержку оказывает Министерство сельского хозяйства РФ, - отметил губернатор Роман Бусаргин.
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