Губернатор Саратовской области снова навестил мобилизованных земляков – он пожелал им скорой победы и возвращения домой

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин приехал в расположение саратовских мобилизованных, сообщил глава региона в своем Телеграм-канале.

Бусаргин отметил, что все бойцы хорошо экипированы и готовы отправиться в зону СВО. Сегодня, 19 января, солдат проводили из губернии их родные и близкие .

- Это настоящие бойцы, для которых защита страны, будущего детей на первом месте. Пожелал им быстрее вернуться домой с победой, - написал Бусаргин.

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