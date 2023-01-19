В Новоузенске молодая женщина отравилась и умерла

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Новоузенске скончалась 31-летняя женщина, сообщили в региональном СУ СКР.

По предварительным данным девушку госпитализировали вчера, 18 января, из ее собственного дома на улице Красногвардейской. Медики предполагали, что у пациентки отравление.

Вскоре в больнице женщина умерла, следователи ведут проверку.

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