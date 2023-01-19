Минздрав Саратовской области: ожидается вторая волна гриппа

В Саратовской области ожидается вторая волна гриппа. Сегодня, 18 января, об этом на очередном брифинге заявил Денис Грайфер.

- Если был хотя бы один подъем, то будет вторая волна обязательно. Но она может быть менее интенсивной, — отметил Грайфер.

Напомним, в Саратовской области 1 447 201 человек привито против гриппа. Охват вакцинированного населения составил 61,2 процента.

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