Жители Аркадака остались без воды на несколько суток из-за крупной аварии на водопроводе

Фото: Аркадакский район / Телеграм

Жители Аркадака жалуются в соцсетях на отсутствие воды в городе.

Так, по словам автора публикации на публичной странице «Саратов онлайн» во «ВКонтакте», часть жителей города остается без воды уже два дня, а прорывы и вызванные ими отключения оказались частым явлением в новом году.

По данным пресс-службы муниципалитета, авария на центральном водопроводе произошла 17 января. «Аркадакводоканал» ремонтирует трубу, работу коммунальщиков также проинспектировал глава района Николай Луньков.

Сегодня, 19 января, как сообщили в пресс-службе, ремонтные работы на водопроводе продолжаются, идет замена участка трубы.

Подвоз воды организован по адресам:

- с 15:00 до 16:00 часов микрорайон «Волжанка» ул. Жилучасток д.1 (между домами №1и №2);

- с 16:00 до 17:00 во дворе многоквартирных домов по ул. Ленина д.144.

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