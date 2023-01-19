Жители Аркадака остались без воды на несколько суток из-за крупной аварии на водопроводе

Фото: Аркадакский район / Телеграм
Жители Аркадака жалуются в соцсетях на отсутствие воды в городе.
Так, по словам автора публикации на публичной странице «Саратов онлайн» во «ВКонтакте», часть жителей города остается без воды уже два дня, а прорывы и вызванные ими отключения оказались частым явлением в новом году.
По данным пресс-службы муниципалитета, авария на центральном водопроводе произошла 17 января. «Аркадакводоканал» ремонтирует трубу, работу коммунальщиков также проинспектировал глава района Николай Луньков.
Сегодня, 19 января, как сообщили в пресс-службе, ремонтные работы на водопроводе продолжаются, идет замена участка трубы.
Подвоз воды организован по адресам:
- с 15:00 до 16:00 часов микрорайон «Волжанка» ул. Жилучасток д.1 (между домами №1и №2);
- с 16:00 до 17:00 во дворе многоквартирных домов по ул. Ленина д.144.
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