Жительницы Балаково перевели «специалистам банков» почти 2 миллиона рублей

Фото: Архив КП, автор: Пыхалова Юлия

Сегодня, 19 января, в полицию обратилась 50-летняя жительница города Балаково. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По словам женщины, она стала жертвой мошенников. Вечером, 17 января, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и убедил ее в том, что кто-то пытается оформить на нее большой кредит. Звонивший предложил оформить встречный займ и перевести деньги на некий «безопасный счет».

По указаниям «специалиста» женщина оформила кредит на 1 530 000 рублей в онлайн приложении и перевела деньги на неизвестный счет.

С подобным случаем в полицию обратилась 64-летняя горожанка, которая в рождество «подарила» мошенникам 289 000 рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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