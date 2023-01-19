Фото: брифинг 19.01.23

На сегодня, 18 января, в Саратовской области привили от гриппа более 60 процентов населения. Об этом рассказал на очередном брифинге в минздраве Денис Грайфер.

Этой зимой в регион поступило 1 115 340 доз вакцин от гриппа. Средства на ее приобретение было выделены из федерального бюджета.

На данный момент 1 447 201 человек привит против гриппа. Охват населения составил 61,2 процента. План был выполнен полностью.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.