Фото: брифинг 19.01.23
На сегодня, 18 января, в Саратовской области привили от гриппа более 60 процентов населения. Об этом рассказал на очередном брифинге в минздраве Денис Грайфер.
Этой зимой в регион поступило 1 115 340 доз вакцин от гриппа. Средства на ее приобретение было выделены из федерального бюджета.
На данный момент 1 447 201 человек привит против гриппа. Охват населения составил 61,2 процента. План был выполнен полностью.
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