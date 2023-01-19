Саратовский адвокат не смог обжаловать приговор и проведет 1,5 года в колонии

Фото: Саратовский областной суд

Саратовский адвокат Андрей Сотонкин не смог обжаловать приговор и проведет полтора года в колонии поселения. Об этом сообщает областной суд в Саратове.

По версии следствия, 18 апреля 2022 года адвокат-нарушитель получил у клиента 200 тысяч рублей, которые обещал передать сотруднику саратовского следкома. Обвиняемому собирались переквалифицировать дело с ч. 2 ст. 228 УК РФ на более тяжкую статью. За эту сумму адвокат обещал «уладить вопрос» и не допустить ужесточения наказания.

Адвокат был задержан сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Сотонкин свою вину не признал, однако правоохранителям хватило собранных доказательств. В итоге он был приговорен к 1,5 годам в колонии с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года.

Юрист и его защитник подали апелляционные жалобы по делу, а также апелляционное представление, однако суд решил оставить приговор без изменений.

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