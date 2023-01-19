19.01.23 Минздрав - Саратов

На сегодня, 19 января, в Саратовской области 35 человек остаются в стационарах с коронавирусом. Об этом рассказал на очередном брифинге в минздраве Денис Грайфер.

За прошедшие сутки в Саратовской области выявлено 56 новых случаев заражения. На данный момент на стационарном лечении находится 35 человек, 31 из них с пневмонией, четыре пациента остаются на кислородном поддержке. 419 человек пребывают на амбулаторном лечении.

На данный момент в регионе развернуто 60 ковидных коек, 25 из них свободны. За последние сутки в регионе сделано 6953 ПЦР-теста.

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