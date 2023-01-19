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НовостиОбщество19 января 2023 11:37

Новые дома для расселенных из аварийного жилья в Саратове появятся в Елшанке и Заводском

Роман Хвалин

Власти Саратова рассказали, где построят дома для расселения ветхого жилья, сообщили в Телеграм-канале главы администрации Лады Мокроусовой.

Так, новые дома возведут на Малой Елшанской, Брянской, 2-ой Брянской, 1-ом проезде Энергетиков, 1-ом Кавказском тупике и Южно-Зеленой улицах. В мэрии уточнили, что контракты на инженерные работы уже заключены, в Заводском и Ленинском районах выделены участки на 812 и 643 квартиры соответственно.

Всего за наступивший год в Саратове надеются расселить 70 аварийных домов площадью более 60 тысяч кв. метров.

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