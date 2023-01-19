Глава саратовского Роспотребнадзора уволилась спустя почти 12 лет руководства ведомством

Фото: Архив КП-Саратов Фото: Александр Уриевский

Глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Ольга Кожанова ушла со своей должности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кожанова, занимавшая руководящую должность с 31 мая 2011 года, покинула пост из-за перехода на другую должность в системе Роспотребнадзора.

И. о. главы саратовского управления стала Ирина Мясникова.

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