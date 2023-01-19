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В Саратове появился десятикилометровый экскурсионный маршрут. Об этом сообщает Министерство информации и печати Саратовской области.

Маршрут экскурсии протянется на 10 километров по центру города от железнодорожного до речного вокзалов, охватывая самые основные архитектурные достопримечательности столицы региона.

Пройти по маршруту помогут навигационные стенды, установленные в центральной части города. Предусмотрен и аудиогид на трех языках, для прослушивания которого необходимо прочитать QR-код с помощью камеры смартфона.

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