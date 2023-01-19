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НовостиПроисшествия19 января 2023 9:28

Несовершеннолетнюю жительницу Саратова осудили за организацию проституции

Евгений Бадиков

Несовершеннолетнюю жительницу Саратова осудили за организацию проституции. Об этом сообщает ГУ МВД Саратовской области.

По данным ведомства, в 2022 году в Саратовской области за проституцию привлекли к ответственности 23 человека, из которых 14 - в Саратове. Три человек осуждены за «сутенерство», или организацию занятий проституцией. Среди них - несовершеннолетняя девушка.

За организацию проституции в УК РФ предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

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