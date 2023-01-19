В Балаково в автоаварии «семерки» и Lexus пострадала пожилая женщина

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 18 января, в Балаково произошла дорожная авария с пострадавшим, сообщили в региональной автоинспекции.

Днем, около 11:45, у дома по адресу Набережная Леонова, 68 ВАЗ-210740, который вел 81-летний мужчина столкнулся с Lexus NX200 – иномаркой управляла 50-летняя женщина.

Госпитализирована с травмами была 76-летняя пассажирка «семерки».

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