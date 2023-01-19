фото: Энгельс Онлайн

Затопленный подвал многоэтажки в Энгельсе привлек внимание следователей. В социальной сети «ВКонтакте» жители города Энгельс Саратовской области пожаловались на коммунальные проблемы.

Речь идет о затопленном подвале и отсутствии воды в трехэтажном доме № 11 в 5-м Студенческом проезде. Из-за этого вода в квартиры не поступает.

— В подъезд не зайти, воды выше щиколотки, воду отключали на два дня! Сидели без воды и в холодной квартире. Отопления толком нет, в доме холодно! Подъездная дверь примерзает так, что выйти утром невозможно! Это вы считаете нормальными условиями?, — возмущается в соцсетях одна из жительниц.

Обращения жильцов в управляющую компанию и МУП «Водоканал» остались без внимания.

В случае подтверждения фактов, результаты следственной проверки, организованной СУ СКР по региону будут приобщены к материалам уголовного дела.

Аналогичная проблема затронула также энгельсских жильцов дома №25 по ул. Максима Горького. В подвале текут трубы, вонь канализации и плесень уже доходит до квартир жильцов. При этом управляющая компания ЖЭУ-1 не предпринимает никаких мер.

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