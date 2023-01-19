В частном доме в Аткарске сгорели два человека

фото: МЧС

В частном доме в Аткарске сгорело два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Вчера, 18 января, примерно в 10:45 поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Аткарске. На улице Ленина горел деревянный дом. Тушением пожара площадью 48 кв. метров занимались две единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 11:01.

Обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни. Причина трагедии устанавливается.

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