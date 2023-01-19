Фото: Лиза Алерт

В Вольске почти неделю ищут пропавшую без вести 85-летнюю пенсионерку. Об этом вчера, 18 января, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт» в социальных сетях.

По данным поискового отряда, 85-летняя Надежда Беликова (Бутенко) ушла из дома 14 января 2023 года. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Из особых примет - рост 160 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в темно-синюю куртку и серую шапку, черные брюки и черные ботинки.

Всех, кому известна информация о пропавшей, просьба позвонить по телефонам 8-800-700-54-52, 8-927-122-18-32.