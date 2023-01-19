фото: Саратов Онлайн

В саратовской гимназии на детей падает штукатурка. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Саратов онлайн» появилась публикация от одного из очевидцев. По словам автора, кусок штукатурки отломился от лестницы и упал на расстоянии вытянутой руки от ребенка в здании гимназии №4.

В администрации Волжского района уточнили, что отслоение штукатурки произошло между 1-м и 2-м этажами, а ученики не пострадали.

— Будут проведены мероприятия по восстановлению штукатурного слоя лестничного марша в кратчайшие сроки, - рассказали чиновники.

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