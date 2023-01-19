фото: ГИБДД
В Петровске сбили пенсионерку — пожилая женщина госпитализирована. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.
Вчера, 18 января, в Петровске произошло ДТП с участием пенсионерки. Примерно в 10:50, напротив дома № 94 на улице Московской 35-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил 69-летнюю женщину.
Пострадавшая с травмами госпитализирована в больницу. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.