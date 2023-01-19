фото: ГИБДД

В Петровске сбили пенсионерку — пожилая женщина госпитализирована. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 18 января, в Петровске произошло ДТП с участием пенсионерки. Примерно в 10:50, напротив дома № 94 на улице Московской 35-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил 69-летнюю женщину.

Пострадавшая с травмами госпитализирована в больницу. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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