В селе Клещевка Саратовского района горела квартира.

Сегодня, 19 января, в селе Клещевка Саратовского района произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

В 06:17 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в двухквартирном кирпичном доме. Пожар охватил 42 квадратных метра, тушением занимались 2 единицы техники.

Причина пожара неизвестна. О пострадавших информации не поступало

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