В селе Клещевка Саратовского района горела квартира.
Сегодня, 19 января, в селе Клещевка Саратовского района произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.
В 06:17 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в двухквартирном кирпичном доме. Пожар охватил 42 квадратных метра, тушением занимались 2 единицы техники.
Причина пожара неизвестна. О пострадавших информации не поступало
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.