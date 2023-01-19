В Воскресенском районе пожилой мужчина сгорел в собственной квартире

Вчера, 18 января, в Саратовской области на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

В 19:06 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в поселке Елшанка Воскресенского района. Загорание произошло в трехкомнатной квартире пятиэтажного дома. Пожар охватил 9 квадратных метров, на выезд отправили 2 единицы техники.

В результате происшествия погиб мужчина 70 лет, причины пожара устанавливаются.

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