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НовостиПроисшествия19 января 2023 7:06

В Воскресенском районе пожилой мужчина сгорел в собственной квартире

Евгений Бадиков

Вчера, 18 января, в Саратовской области на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

В 19:06 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в поселке Елшанка Воскресенского района. Загорание произошло в трехкомнатной квартире пятиэтажного дома. Пожар охватил 9 квадратных метров, на выезд отправили 2 единицы техники.

В результате происшествия погиб мужчина 70 лет, причины пожара устанавливаются.

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