фото: Архив КП
Жители нескольких микрорайонов Саратова до вечера остались без воды. Об этом сообщают ООО «КВС».
Сегодня, 19 января, для устранения аварии на водопроводе по адресу: улица Блинова, 35 ограничено холодное водоснабжение у следующих абонентов
- район в границах улиц: Порядковая – Зерновая – Агрономическая – Плодородная;
- микрорайоны 1А, Олимп, Ласточкино, Семхоз;
- улицы: Блинова (дома №№29-35, нечетные номера домов; 52, 52а, 52б, 52в); Танкистов (дома №№89-213); Романтиков; Гусельский пр.; Полевая; Черниговская (от ул. Полевая до 1-го пр. Танкистов);
- частные домовладения в СНТ «Электрик-65», «Березка», «Дружба», «Дружба-2», «Мичуринец».
Устранить повреждения и вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.
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