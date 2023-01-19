фото: Архив КП

Жители нескольких микрорайонов Саратова до вечера остались без воды. Об этом сообщают ООО «КВС».

Сегодня, 19 января, для устранения аварии на водопроводе по адресу: улица Блинова, 35 ограничено холодное водоснабжение у следующих абонентов

- район в границах улиц: Порядковая – Зерновая – Агрономическая – Плодородная;

- микрорайоны 1А, Олимп, Ласточкино, Семхоз;

- улицы: Блинова (дома №№29-35, нечетные номера домов; 52, 52а, 52б, 52в); Танкистов (дома №№89-213); Романтиков; Гусельский пр.; Полевая; Черниговская (от ул. Полевая до 1-го пр. Танкистов);

- частные домовладения в СНТ «Электрик-65», «Березка», «Дружба», «Дружба-2», «Мичуринец».

Устранить повреждения и вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.

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