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НовостиЗдоровье19 января 2023 6:12

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 56 человек

Евгений Бадиков

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 56 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

С начала эпидемии зарегистрировано 302 670 случаев коронавируса в области, выздоровели 296 215 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 28, Балаковском, Балашовском районах — по 7, Вольском, Энгельсском — по 6.

У пятерых заболевших выявлена пневмония, еще у 50 - признаки ОРВИ, у одного болезнь проходит бессимптомно.

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