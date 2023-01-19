Крещенские купания традиционно собрали саратовцев всех возрастов

фото: КП-Саратов

В ночь на сегодня, 19 января, православные саратовцы отмечали Крещение Господне. Корреспондент "КП-Саратов" посетил традиционное место купания горожан - у Ротонды на Набережной Космонавтов, куда уже к 22:00 начали подтягиваться люди.

Все подъезды к местам для купания были перекрыты сотрудниками ГИБДД, а подход осуществлялся через посты с металлодетекторами. Желающих искупаться в ледяной воде проверяли в том числе и на спиртное. Для купающихся оборудованы теплые раздевалки и туалеты. По периметру купальни дежурили сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи.

Как пояснил один из спасателей, в связи с тем, что лед в этом году на Волге очень тонкий, вокруг купели сделана специальная обрешетка, а на сам лед спускаться запрещено. Крещенские купания посетили множество молодых людей, в том числе и с детьми.

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