Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 4:56

Крещенские купания традиционно собрали саратовцев всех возрастов

Евгений Бадиков
фото: КП-Саратов

фото: КП-Саратов

В ночь на сегодня, 19 января, православные саратовцы отмечали Крещение Господне. Корреспондент "КП-Саратов" посетил традиционное место купания горожан - у Ротонды на Набережной Космонавтов, куда уже к 22:00 начали подтягиваться люди.

Все подъезды к местам для купания были перекрыты сотрудниками ГИБДД, а подход осуществлялся через посты с металлодетекторами. Желающих искупаться в ледяной воде проверяли в том числе и на спиртное. Для купающихся оборудованы теплые раздевалки и туалеты. По периметру купальни дежурили сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи.

Как пояснил один из спасателей, в связи с тем, что лед в этом году на Волге очень тонкий, вокруг купели сделана специальная обрешетка, а на сам лед спускаться запрещено. Крещенские купания посетили множество молодых людей, в том числе и с детьми.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.