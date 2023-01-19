На Крещение морозы отступают из Саратовской области. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -13 градусов с утра до -6 градусов в разгар дня. Небо затянуто плотными облаками, осадков не ожидается. Ветер Южный, юго-восточный, 5...10 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность, в большинстве районов без осадков. Местами туман. Температура воздуха с утра составляет до -15 градусов. Днем же мороз отступит и на улице будет от -7 до -2 градусов. Ветер Южный, юго-восточный, 5...10 м/с.

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