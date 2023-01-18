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НовостиОбщество18 января 2023 16:29

В Балаковском районе трое рабочих пострадали во время обслуживания агрегата

Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В Балаковском районе трое рабочих пострадали во время обслуживания агрегата. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По предварительным данным, сегодня, 18 января, в одной из организаций, расположенной в селе Быков Отрог Балаковского района, трое рабочих обслуживали некий "агрегат". Во время работ агрегат по неизвестной причине включился. Так как сотрудники находились внутри, они получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

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