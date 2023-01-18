В Саратовской области нашли более 600 тонн отравленной сорняком пшеницы

Фото: Архив КП

В Саратовской области в крупной партии пшеницы специалисты Россельхознадзора нашли опасный сорняк, сообщает пресс-служба ведомства по Саратовской и Самарской областям.

В конце ушедшего года в селе Демьяс Дергачевского района губернии бизнесмен собирался продать 660 тонн пшеницы. Экспертиза, необходимая для реализации зерна, обнаружила в товаре сорняк горчак ползучий.

Это растение значительно снижает урожайность, и может навредить почти любой сельскохозяйственной культуре. Горчак растет вдоль дорог и активно забирает влагу из почвы – это и приводит к неприятным последствиям для возделываемых человеком земель.

Партию отравленного злака вернули предпринимателю.

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