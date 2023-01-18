В Саратовской области 2500 человек остались без холодной воды. Сегодня, 18 января, в городе Хвалынск Саратовской области произошла крупная коммунальная авария. Об этом сообщили в районной администрации.

ЧП случилось на очистных сооружениях г. Хвалынска. В итоге без воды осталась северная часть города, где проживает около 2 500 человек. Над устранением аварийной ситуации в настоящее время работает бригада Хвалынского МУП «Водоканал».

Чиновники не уточнили, когда включат воду, но заверили, что «угрозы отключения отопления нет». У котельной, отапливающей два многоквартирных дома в центральной части города и школы № 3 имеется необходимый запас воды.

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